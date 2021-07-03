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Более 10 военных самолетов РФ провели учебные полеты над Черным морем

Истребители и бомбардировщики отработали преодоление ПВО кораблей условного противника

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские военные провели учения авиации по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника над Черным морем на фоне проходящих маневров Украины, США и других стран НАТО Sea Breeze.

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"От Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

Там заявили, что всего учебные задачи выполняли более 10 самолётов.

"Перед началом совместных полётов самолётов ЧФ и ЮВО (Южного военного округа - ИФ) экипаж самолёта-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Чёрного моря", - сообщил флот.

Пресс-служба заявила, что летчики отработали выполнение простых и сложных полётных заданий со средних и малых высот.

"Для уничтожения "противника" в море лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск", - сообщили военные.

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В акватории Черного моря 28 июня стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze-2021. В них задействовали 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран. По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

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23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). 29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море.

Инцидент c нидерландским фрегатом Evertsen

По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки. Российские военные это опровергли. Самолеты РФ были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы России, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили в Минобороны РФ во вторник вечером.

Контроль за учениями Sea Breeze

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы. Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря. Как следует из данных бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от Крыма.

Черное море Sea Breeze НАТО Минобороны РФ

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