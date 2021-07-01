Онкологи попросили Минздрав позволить им лечить пациентов от осложнений

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские онкологи опасаются, что прошедшие дорогостоящее лечение от рака пациенты могут начать умирать от осложнений, поскольку Минздрав РФ не включил в клинические рекомендации на 2022 год профилактику и терапию осложнений, возникающих после лечения онкозаболеваний, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Специалисты пояснили, что из-за отсутствия этого пункта в рекомендациях больницы не будут иметь право закупать "копеечное лекарство", которое могло бы спасти жизни пациентов с осложнениями. Они напомнили, что с 1 января 2022 года медуслуги по системе ОМС будут оплачиваться только в том случае, если стандарт оказания медпомощи основан на утвержденных Минздравом клинических рекомендациях.

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO), фонд "Вместе против рака" и другие противораковые организации направили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо с просьбой разобраться в ситуации.

По данным "Коммерсанта", сейчас онкобольницы не могут госпитализировать пациентов с осложнениями, так как страховые компании не возместят расходы на такое лечение. "При этом зачастую цена вопроса настолько незначительна, что медучреждения порой оплачивают расходы из собственного бюджета", - пишет издание. В числе возможных осложнений, которые требуют лечения, врачи называют патологии костной ткани, хронический болевой синдром, дерматологические и сердечно-сосудистые осложнения и другие.

"Коммерсантъ" не получил в Минздраве комментариев по поводу профилактики и лечения осложнений у онкобольных, но в министерстве уточнили, что клинические рекомендации разрабатывают медицинские профессиональные некоммерческие организации. Эти рекомендации должны получить экспертное заключение, после чего их выносят на научно-практический совет Минздрава для принятия решения об одобрении, отклонении или возвращении на доработку.