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Популярный в Калининграде родник оказался опасным для здоровья

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Администрация Калининграда предупредила жителей города о том, что вода из родника у набережной Генерала Карбышева не отвечает нормам безопасности, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

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"Родник под эстакадным мостом уже давно стал местом паломничества любителей чистой воды. Десятки пятилитровых бутылок и канистр увозят калининградцы домой, выстояв большую очередь. Однако исследования, проведенные Центром гигиены и эпидемиологии по заказу комитета городского хозяйства, показали, что вода из родника не безопасна для здоровья", - отметили в пресс-службе.

При всей реальной чистоте родниковой воды содержание бора в ней в три раза превышает допустимую норму. Медики констатируют, что это негативно влияет на пищеварительную систему и репродуктивные функции людей. При этом очистка воды от бора - довольно сложная и затратная процедура.

"Мэрия рекомендует калининградцам принять эту информацию во внимание, изучить вопрос нахождения бора в воде и ее очистки, принять взвешенное решение - пить или не пить эту воду из родника", - заключили в пресс-службе.

Калининград

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