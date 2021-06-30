Курортный сбор введут в Калининграде и приморских городах области

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Курортный сбор будет введен в Калининградской области, но не на всей территории региона, сообщила пресс-служба облправительства.

"Предполагается, что размер сбора составит 100 рублей в сутки и будет установлен на территории муниципальных образований Балтийского побережья и Калининграда. Сбор станет дополнительным источником финансирования инфраструктурных проектов курортных городов: средства пойдут на обустройство мест массового отдыха, парков, набережных, променадов и пляжей", - приводятся в пресс-релизе слова министра по туризму области Андрея Ермака.

Планируется, что этот сбор появится к туристическому сезону 2022 года. Данная мера обусловлена растущим потоком отдыхающих и увеличением нагрузки на туристскую инфраструктуру.

Центр управления регионом в июне провел онлайн-опрос среди пользователей соцсетей по теме туризма в Калининградской области. Жители региона, в частности, выразили мнение о планируемом введении туристического сбора. Результаты показали высокую информированность населения и лояльное отношение - почти 80% респондентов "определенно положительно" и "скорее положительно" относятся к этой инициативе.

Как сообщалось, 19 мая губернатор Антон Алиханов во время отчета в региональной Думе заявил, что на территории Калининградской области должен быть введен курортный сбор.