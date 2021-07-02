Рейсовый автобус с 23 пассажирами попал в аварию в Приморье

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус с 23 пассажирами попал в аварию в городе Артеме в Приморье; он столкнулся с автомобилем Honda HR-V, от удара последний улетел в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

"Установлено, что 50-летний водитель автомашины Honda HR-V, двигаясь со стороны улицы Харьковской в направлении Стрельникова, при повороте налево на прилегающую территорию, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении. В результате совершил столкновение с рейсовым автобусом Daewoo", - говорится в сообщении.

В результате аварии никто из пассажиров автобуса не пострадал. Водитель Honda HR-V получил травму, он доставлен в больницу. По факту ДТП полиция сейчас проводит проверку.