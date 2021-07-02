Вербовщик запрещенного ИГ получил 9 лет колонии в Красноярском крае

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - 1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Красноярского края, обвиняемому в содействии террористической деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по региону.

Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Установлено, что осужденный, являясь сторонником запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), вербовал лиц для оказания медицинской и другой помощи боевикам.

Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками краевого управления ФСБ.

По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг запрещенного ИГ.

Судом он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).