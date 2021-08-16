Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 15.08В России 6 600 836+21 624В мире 206 807 509+552 966

Вербовщика террористов приговорили к 13 годам колонии в Томской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Выездная коллегия 1-го Восточного окружного военного суда признала виновным жителя Томской области в пособничестве организации "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) и приговорила его к 13 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

"Установлено, что фигурант как в ходе личных бесед, так и посредством сети интернет осуществлял вербовочную деятельность в отношении иных лиц, связанную со склонением их к вступлению в ряды боевиков международной террористической организации и выезду с территории России для последующего участия в боевых действиях", - говорится в пресс-релизе.

Мужчине инкриминировали ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Томская область

Новости по теме

Новости

Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений

Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений

Что произошло за день: воскресенье, 15 августа

Новороссийск стал третьим городом Кубани, где из-за непогоды включили сирены

Постояльцев двух десятков гостиниц в Анапе эвакуировали из-за подтоплений

Афганистан во власти талибов

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана
Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Погибшие в Турции российские летчики награждены орденами Мужества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 августа

Четвертое тело погибшего при падении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');