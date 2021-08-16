Вербовщика террористов приговорили к 13 годам колонии в Томской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Выездная коллегия 1-го Восточного окружного военного суда признала виновным жителя Томской области в пособничестве организации "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) и приговорила его к 13 годам колонии особого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

"Установлено, что фигурант как в ходе личных бесед, так и посредством сети интернет осуществлял вербовочную деятельность в отношении иных лиц, связанную со склонением их к вступлению в ряды боевиков международной террористической организации и выезду с территории России для последующего участия в боевых действиях", - говорится в пресс-релизе.

Мужчине инкриминировали ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).