Линии электропередачи повреждены в Уфе из-за непогоды

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные службы в Уфе ликвидируют последствия ливня с грозой, прошедшего в ночь на пятницу.

Как сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города, в результате непогоды на автомобили и линии электропередачи упали 19 деревьев. Были повреждены 11 машин и восемь участков линий электропередачи, в том числе и наружного освещения.

Кроме того, спасателям поступило 23 обращения на течь кровли домов в четырех районах города, подтопило один частный дом.

Отмечается, что пострадавших в результате непогоды нет.