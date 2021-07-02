Суточный максимум случаев COVID-19 зафиксирован на Кубани

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краснодарский край обновил антирекорд по суточному приросту зараженных новой коронавирусной инфекцией с момента начала пандемии: в пятницу зарегистрировано 202 случая, сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Межевая.

"Кубань обновила рекорд по числу заболевших - 202 случая COVID-19 за сутки. Возраст пациентов от 3 до 87 лет. Среди них 72 мужчины и 130 женщин", - сказала Межевая на еженедельном брифинге.

Наибольшее количество подтвержденных случаев - в Краснодаре - 38 и Сочи - 29. При этом, отметила специалист, темпы роста заболеваемости на черноморских курортах выше, чем в среднем по региону.

"По сравнению с прошлой неделей заболеваемость на Черноморском побережье возросла на 11,5% - это самый высокий показатель", - подчеркнула Межевая.

Всего с 1 мая 2021 года на Черноморском побережье зарегистрировано 1724 случая COVID-19. Среди заболевших - 24 работника санаторно-курортных учреждений и 58 организованных туристов.

Всего с момента с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 52,2 тыс. человек. Выздоровели 45,5 тыс. жителей. Скончались - 3,5 тыс. человек.

В настоящее время в стационарах Кубани проходят лечение 1702 пациента с коронавирусной инфекцией, на дому - 1605 человек, из них 108 детей. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 74 человека, еще четверо - на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщило краевое министерство здравоохранения.