Кремль запросит у МВД данные о нападении на активиста, планировавшего обратиться к Путину

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Кремль запросит информацию у министерства внутренних дел по поводу нападения на тамбовского активиста, подготовившего обращение на "прямую линию" с президентом с просьбой не допустить строительства мусорного полигона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы действительно видели эти сообщения и, конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об этом нападении.

Песков подчеркнул, что "это абсолютно неприемлемо", но отметил, что такие случаи единичны. "Конечно, я не думаю, что это надо как-то преувеличивать и создавать из этого систему, это отдельные ситуации, но которые являются абсолютно неприемлемыми", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, проводит ли Кремль мониторинг, известно ли там о других случаях, например, угроз в адрес тех, кто обращается с жалобами на "прямую линию", Песков заявил: "Проводим, такое бывало, такое бывало неоднократно".

"И, знаете, я помню, в начале 2000-х и журналистам, которые приезжали в некоторые регионы угрожали, там приходилось этим заниматься. А что далеко ходить, вот волонтер как раз обратил внимание на историю, когда угрожали женщине, требовали у нее отозвать обращение на "прямую линию"", - рассказал пресс-секретарь президента.

1 июля стало известно о нападении на активиста движения против мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской области, который был госпитализирован с травмами.

По данным местных СМИ, пострадавший вместе с жителями села подготовил обращение на "прямую линию" президента РФ с просьбой не допустить строительства мусорного полигона рядом с их домами. С ним связались из редакции "прямой линии" и попросили быть готовыми выйти в эфир. Однако в день "прямой линии" на территории Дегтянского сельсовета был отключен интернет. Также сообщается, что нападение на активиста было совершено утром в четверг. Трое неизвестных вытащили его из машины и начали избивать. На шум выбежали жена и сын пострадавшего. Нападавшие жестоко избили мужчину и три раза ударили ножом. Затем они скрылись с места преступления.

Позже региональный главк МВД сообщил о возбуждении по факту нападения уголовного дела о хулиганстве (ч.2 ст.213УК РФ).