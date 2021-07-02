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WWF предложил запретить промысел палтуса у берегов Камчатки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF) России обратился к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову с предложением ввести временный запрет на промысел палтуса у берегов Камчатки из-за снижения запасов этой рыбы, сообщает пресс-служба фонда.

"Фонд обратился к руководителю Росрыболовства с соответствующей инициативой. Эксперты обеспокоены четырехкратным снижением численности белокорого палтуса, которое отмечается в последние несколько лет у берегов полуострова и на севере Охотского моря", - говорится в сообщении.

Экологи предлагают: запретить донный ярусный промысел палтуса у берегов Камчатки и в северной части Охотского моря; запретить прилов молоди палтуса менее установленного размера с применением любых орудий лова; увеличить количество и качество специализированных полевых исследований; пересмотреть существующую методику оценки запасов.

По мнению экспертов, ограничение на промысел палтуса донным ярусом, а также коренной пересмотр существующей методики оценки запасов вида помогут не допустить катастрофы, позволят сохранить места обитания видов и обеспечат восстановление популяций.

"Что касается белокорого палтуса, сегодня состояние его запасов оценивается исключительно на основании судовых суточных донесений. Данных полевых исследований и информации от научных наблюдателей катастрофически не хватает. Все это приводит к завышению общего допустимого улова и не учитывает сопутствующие факторы, которые влияют на ход промысла. Среди них: и объемы прилова молоди, и влияние орудий лова, и активность хищников. Обеспокоенность вызывает и весьма схожее состояние популяций черного палтуса", - приводятся в сообщении слова директора программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Сергея Рафанова.

По его мнению, необходимо уже сегодня принять решительные меры.

WWF Росрыболовство Камчатка

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