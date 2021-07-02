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Начата проверка после видео с избиением пациентки в больнице Костромы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Служебная проверка проводится после публикации об избиении пациентки сотрудницей больницы в Костроме, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения региона.

"Проверка проводится департаментом здравоохранения и руководством больницы. На время проведения служебной проверки сотрудник будет отстранен от работы", - сказал представитель ведомства.

В какой именно больнице произошел инцидент, не уточняется.

Следственное управление СКР по региону также проводит проверку по сообщениям СМИ.

"В ходе проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также свидетелей и очевидцев. Следствием будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала и руководства больницы", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В пятницу в социальных сетях появилась видеозапись якобы из травматологического отделения одной из больниц Костромы. На кадрах видно, как женщина в медицинской одежде бьет по лицу пациентку, лежащую на кровати. Потерпевшая в это время кричит.

Кострома СКР

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