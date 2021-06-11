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Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в СД "Зарубежнефти" от РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ряд статусных европейских политиков, которые после завершения активной политической карьеры получили приглашение войти в совет директоров российской госкомпании, пополнил бывший премьер Франции Франсуа Фийон.

Фийон выдвинут в совет директоров государственной "Зарубежнефти" как представитель РФ. Распоряжение правительства со списком кандидатов в совет премьер-министр Михаил Мишустин подписал 10 июня, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе экс-премьер обозначен как президент компании Apteras Sarl.

Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози. Экс-премьера связывают давние дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, говорил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков в декабре 2018 года после частной встречи двух политиков. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - отмечал Песков.

Совет директоров подконтрольной государству "Роснефти" возглавляет другой ветеран европейской политики - Герхард Шредер, бывший канцлер Германии. А в этом году в совет "Роснефти" была выдвинута бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль.

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Франсуа Фийон Франция Зарубежнефть Михаил Мишустин

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