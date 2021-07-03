Режим КТО ввели в Нальчике и в Баксанском районе Кабардино-Балкарии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции (КТО) введен на части территории города Нальчика и Баксанского района Кабардино-Балкарии в целях пресечения и раскрытия террористического акта, сообщает региональный оперативный штаб в субботу.

"Принято решение о введении с 3:15 мск субботы правового режима КТО на части территории городского округа Нальчик в районе садовых участков, ограниченной улицами: Биттирова - Канукоева - Центральная - Жабелова", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 5:20 мск режим КТО введен также на территории: восточная окраина города округа Баксан (улица Конечная) - автодорога А-158 (Прохладный-Баксан) - западная окраина села Баксаненок (улица Промышленная) - пойма реки Баксан.

Во время КТО до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.