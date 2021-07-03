Петербургского альпиниста с горной болезнью эвакуировали с Эльбруса

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии завершили эвакуацию альпиниста из Санкт-Петербурга, которому стало плохо на высоте 5,1 тыс. метров на Эльбрусе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по КБР, альпиниста 1990 года рождения доставили на поляну "Азау", где он почувствовал себя лучше и от дальнейшей помощи отказался.

Сообщение от группы альпинистов, запросивших помощь спасателей, поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР 3 июля в 7:10. По предварительной информации, у одного из альпинистов отмечались признаки горной болезни.