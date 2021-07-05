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Горсовет Сунжи подключился к решению конфликта из-за земли

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Депутаты городского совета Сунжи ответили на просьбу горожан помочь им разрешить давний конфликт из-за захвата земельных участков в прибрежной зоне отдыха, сообщил "Интерфаксу" представитель органов местного самоуправления.

"Люди, проживающие по улице Калиматова, Менделеева, 1-Набережная, 2-Набережная, 3-Набережная, в своём обращении попросили решить конфликтную ситуацию с посягательством на прибрежную зону отдыха в излучине реки Сунжа", - сказали агентству в сунженском горсовете.

Горожане сообщили местным депутатам, что на общественной территории неизвестные ведут незаконные работы по разбивке участков, не имея на это правовых оснований и против воли местных жителей.

Члены городского совета Сунжи от фракции "Единая Россия" отреагировали на заявление, побывали на обозначенных участках вместе с представителями мэрии и пообещали заняться вопросом.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель инициативной группы из числа местных жителей Ислам Гайсанов, люди хотят отстоять общественную территорию, отведенную предыдущими муниципальными властями для досуга жителей, прогулок, семейного отдыха и рыбалки.

"Насколько нам известно, если раньше речь шла о трех самовольно захваченных участках, то совсем недавно объявился еще один претендент сразу на три участка. Но у предприимчивого мужчины, судя по данным регистрационной службы, не оформлено право собственности. Строительство на данной территории домов закроет единственный доступ к водным ресурсам в этих окрестностях, что противоречит логике и здравому смыслу", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что люди просят юридически закрепить спорную прибрежную зону как общественную, как и предполагалось ранее, решением горсовета аннулировать выданные справки сомнительного происхождения. Это позволит в последующем предотвратить конфликтную ситуацию жителей с "самозахватчиками".

Жители направили в прокуратуру Сунженского района, мэрию города и правительство коллективное обращение, в котором просят власти принять меры для защиты единственной прибрежной зоны отдыха от посягательства перекупщиков земель.

"Территория в излучине реки Сунжи 12 лет назад была оставлена как общественная. Представители местной администрации тогда показывали жителям план разбивки на участки для нуждающихся педагогов-очередников без этой прибрежной зоны. Позднее, вскоре после смены руководства муниципалитета, начались попытки самозахвата на упомянутой примостовой территории двух земельных участков, которые были пресечены вмешательством республиканских властей", - сказано в обращении, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".

На сходе местных жителей им обещали сохранить эту территорию, юридически закрепить её для общественных нужд, что своевременно не было сделано районными и поселковыми (на тот момент) властями, поручения сверху остались неисполненными, следует из обращения.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что доступ к реке рядом с пешеходным мостом закрывает участок имама Цечоева, выставленный на продажу.

Сунжа Ингушетия

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