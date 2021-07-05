Автопилот отказал у чартера с туристами из Крыма перед посадкой в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, на котором в Москву возвращались туристы из Крыма, приземлился в "Шереметьево" с отказавшей автоматикой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Перед посадкой в Москве командир лайнера Embraer 190, выполнявшего чартерный рейс из Симферополя, связался с диспетчерами и доложил об отказе автопилота. Экипажу пришлось вручную завершать полет и совершать посадку", - сказал источник.

Самолет удалось благополучно посадить в "Шереметьево". Никто не пострадал.