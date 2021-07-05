У россиян появятся цифровые генетические паспорта

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Цифровой профиль пациента, над которым работает система здравоохранения России, поможет врачам в профилактике и раннем выявлении болезней, кроме того, в России появятся оцифрованные генетические паспорта, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в Екатеринбурге в понедельник.

"Формирование цифрового профиля пациента - еще одна задача, причем в этом году, в рамках диспансеризации населения, будет уже создана информационная система, которая будет формировать цифровой профиль пациента. То есть фактически мы переходим к формату, когда информационная система будет подсказывать врачу, с каким пациентом и как работать", - сказал он на встрече со студентами вузов и колледжей в Уральском государственном медицинском университете.

Министр также подчеркнул, что система здравоохранения сейчас "движется по пути профилактической направленности" и раннего выявления заболеваний.

"Сейчас у нас стартует еще один проект, когда мы, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль, делаем полногеномное секвенирование и уже с помощью биоинформационных технологий создаем своего рода цифровой паспорт, оцифрованный генетический паспорт человека", - добавил Мурашко.

Кроме того, по его словам, в настоящее время в России ведется работа по оцифровке лекарственного обеспечения.