Фигурант дела о хищениях 250 млн руб. в МДТ и МХТ получил условный срок

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный Петербурга огласил обвинительный приговор в отношении бизнесмена Максима Корнеева по делу о крупном мошенничестве при строительстве новой сцены Малого драматического театра (МДТ, Театр Европы), сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Кроме того, Корнеев обвинялся в хищении более 209 млн рублей в 2016 году при поставке оборудования для технического оснащения Московского художественного академического театра имени Чехова и строительстве здания филиала театра в Москве.

За преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Корнеев наказан условным лишением свободы на пять лет. По части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) суд оправдал его за отсутствием состава.

Кроме того, суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по экономике и финансам Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Вячеслава Карасева, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями. Фигуранту назначен судебный штраф в 35 тыс. рублей.

Корнеев вину в инкриминируемых деяниях не признал. Карасев вину признал и раскаялся в содеянном.

Как установил суд, с октября 2015 по март 2016 года бенефициар ООО "Стройсоюз СВ" Корнеев похитил свыше 45,5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены МДТ. ООО "Стройсоюз СВ" был подрядчиком работ.

Как сообщалось, другие фигуранты дела – генеральный директор ООО "Стройзоюз СВ" и ООО "Строительная расчетная компания" Александр Пучков и сотрудница ООО "Стройсоюз СВ" Ольга Шарикова – в феврале 2019 года были приговорены к трем и двум годам условного заключения.