К остановившему работу производству воды "Новотерская" построят новую дорогу

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Ставрополья придумали, как помочь производителю минеральной воды "Новотерская", остановившему работу после перекрытия единственной дороги к предприятию, сообщает управление по информполитике правительства региона.

"После встречи со сторонами конфликта и проработки возможных вариантов решено построить новую дорогу. Идет процесс оформления земельных участков, по которым протянут новую дорогу", - говорится в сообщении.

Проект будет реализован с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Прорабатываются наиболее оптимальные варианты строительства.

"Дорога может пройти или напрямую от соседней муниципальной трассы, или в обход Терского конезавода с пересечением перекрытой частной автодороги. По предварительным данным, проектирование займет около месяца, еще столько же потребуется на строительные работы", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Ставропольского края рассмотрит иск АО "Кавминводы" к ООО "Санаторий Минеральные Воды-2" об устранении препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности из-за закрытия проезда грузовому транспорту предприятия по единственной дороге, ведущей к нему. В частности, истец намерен через суд добиться, чтобы санаторий и индивидуальный предприниматель Нурет Кайшева - собственница имущественного комплекса, в котором располагается здравница, - не чинили "Кавминводам" и его контрагентам препятствий в передвижении транспорта любой грузоподъемности по дороге к заводу на улице Бештаугорской поселка Новотерского (Минераловодский городской округ).

Предварительное судебное заседание назначено на 9 августа.

Гендиректор "Кавминвод" Василий Евграфьев сообщил "Интерфаксу", что с 15 июня компании пришлось отправить часть работников - два производственных цеха, занимающихся розливом готовой продукции, - в отпуска, трудовые и вынужденные. По его словам, на предприятии работают сейчас только ремонтно-эксплуатационная служба, которая раньше положенного срока начала годовой ремонт оборудования, а также охрана, энергетики и администрация.

В "Санаторий Минеральные Воды-2" "Интерфаксу" сообщали, что не являются ни арендатором, ни пользователем данной дороги. "Объект является частной автодорогой необщего пользования, принадлежит Нурет Кайшевой. Долгое время санаторий был ее арендатором, но договор аренды истек 24 апреля. В данном случае санаторий - ненадлежащий ответчик, поскольку не является ни собственником, ни арендатором автодороги. Арендуем здания и сооружения у Кайшевой", - сказал представитель компании.

АО "Кавминводы" занимается производством минеральных вод в Ставропольском крае. Уставным капиталом владеют физлица, граждане России. По итогам 2020 года выручка предприятия возросла на 11,9%, до 1,1 млрд рублей, чистая прибыль - на 30,6%, до 331,7 млн рублей.