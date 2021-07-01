Производитель воды "Новотерская" стал сливать ее в канализацию из-за блокировки дороги

Архивное фото Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ставропольского края рассмотрит иск АО "Кавминводы" к ООО "Санаторий Минеральные Воды-2" об устранении препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности из-за закрытия проезда грузовому транспорту предприятия по единственной дороге, ведущей к нему, сообщается в картотеке суда.

Готовую продукцию не получается вывезти с территории предприятия, новые партии минеральной воды разливать также невозможно. В результате вода, которая под напором идет из скважины, сливается в канализацию, отмечает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на руководство предприятия.

В частности, истец намерен через суд добиться того, чтобы санаторий и индивидуальный предприниматель Нурет Кайшева – собственница имущественного комплекса, в котором располагается здравница – не создавали "Кавминводам" и его контрагентам препятствий в передвижении транспорта любой грузоподъемности по дороге к заводу на улице Бештаугорской поселка Новотерского (Минераловодский городской округ).

Предварительное судебное заседание назначено на 9 августа.

По данным СМИ, Нурет Кайшева – бывшая супруга бывшего премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева.

Согласно официальному аккаунту АО "Кавминводы" в инстаграме, предприятие является производителем воды "Новотерская целебная".

Гендиректор "Кавминвод" Василий Евграфьев сообщил "Интерфаксу", что с 15 июня компании пришлось отправить часть работников – два производственных цеха, занимающихся розливом готовой продукции (минеральной и питьевой воды) – в отпуска, трудовые и вынужденные. По его словам, на предприятии работают сейчас только ремонтно-эксплуатационная служба, которая раньше положенного срока начала годовой ремонт оборудования, а также охрана, энергетики и администрация.

"Производственные цеха стоят. Работать не можем, причина – перекрытие выезда с завода, не можем вывозить готовую продукцию и в то же время завозить материалы, необходимые для ее производства", - сказал Евграфьев.

Купили пансионат и закрыли дорогу

Евграфьев уточнил, что в 2008 году после приватизации санаторий не раз перепродавался. Нынешняя собственница купила в 2017 году имущественный комплекс, включающий и здравницу, и две автодороги, "которые когда-то строились за госсредства".

Как отметил Евграфьев, с тех пор, сколько предприятие ни пыталось договориться, чтобы все хозсубъекты несли равнозначную нагрузку по содержанию дороги, решения не было найдено.

"Мы понимаем, что основная нагрузка на нас, в 2007 году провели капремонт этой дороги, в 2017 году запланировали средства, чтобы сделать это снова. (. . .) Но в итоге собственник оградил ее блоками, обозначил границы земельного участка, установил шлагбаум с охраной, ограничительную рамку, кроме легкового транспорта никого не пропускают", - подчеркнул он.

"Своим волевым решением собственник (автодороги - ИФ) остановила одного из крупнейших налогоплательщиков: за прошлый год пандемии и локдауна наше предприятие перечислило более 300 млн рублей в бюджеты всех уровней. В этом году таких налоговых поступлений уже не будет, так как мы стоим, несем убытки, хотя могли показать и в этом году хорошие результаты", - подчеркнул он.

Кто должен быть ответчиком

В "Санаторий Минеральные Воды-2" "Интерфаксу" сообщили, что не являются ни арендатором, ни пользователем данной дороги.

"Объект является частной автодорогой необщего пользования, принадлежит Нурет Кайшевой. Долгое время санаторий был ее арендатором, но договор аренды истек 24 апреля. В данном случае санаторий – ненадлежащий ответчик, поскольку не является ни собственником, ни арендатором автодороги. Арендуем здания и сооружения у Кайшевой", - сказал представитель компании.

АО "Кавминводы" занимается производством минеральных вод в Ставропольском крае. Уставным капиталом владеют физлица, граждане России. По итогам 2020 года выручка предприятия возросла на 11,9%, до 1,1 млрд рублей, чистая прибыль – на 30,6%, до 331,7 млн рублей.

Попытка привлечь внимание Путина

Как отмечает "Ъ", сотрудники завода минеральных вод попытались привлечь внимание президента РФ Владимира Путина. Они хотели записать видеообращение на "прямую линию" с президентом (прошла 30 июня). Однако во время записи обращения местный депутат Юрий Зимин назвал происходящее несанкционированным митингом и пообещал, что для сотрудников АО "Кавминводы" найдется работа на других предприятиях Ставропольского края.