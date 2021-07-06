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Прокуроры в Хабаровском крае выявили подлог на 24,5 млн рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Служебный подлог на 24,5 млн рублей выявили прокуроры в Хабаровском крае при проверке исполнения госконтракта по оборудованию противотуберкулезного диспансера медтехникой, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры.

"Установлено, что руководитель КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования, а также не оказанных услугах по обучению сотрудников заказчика правилам эксплуатации, что повлекло их необоснованную оплату на сумму 24,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Речь идет о палатном корпусе противотуберкулезного диспансера, где надзорное ведомство проверяло исполнение госконтракта на обеспечение медицинским оборудованием. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Хабаровский край

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