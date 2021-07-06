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Военную авиацию привлекли к тушению пожара близ оренбургского Медногорска

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 и самолеты Ил-76 задействованы для тушения крупного природного пожара близ города Медногорск Оренбургской области, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Вертолет Ми-8 принадлежит "Жуковскому АСЦ МЧС России", два борта Ил-76 – 117-му военно-транспортному авиационному полку.

В свою очередь региональное правительство сообщает в телеграм-канале, что глава Оренбуржья Денис Паслер во вторник утром провел переговоры с Минобороны России, чтобы задействовать в тушении пожара под Медногорском военно-транспортные самолеты.

"В течение 1,5-2 часов два самолета совершат по три вылета, совокупно сбросив на место возгорания более 250 тонн воды", - говорится в сообщении.

Правительство отмечает, что глава региона во вторник будет работать в Медногорске, чтобы лично контролировать ликвидацию пожара.

Между тем Главное управление МЧС России по Оренбургской области переведено в режим повышенной готовности. Ведется постоянный мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

На месте организовано дежурство медицинских служб, в ночь на 6 июля бригада скорой помощи дежурила рядом с основным очагом пожара. По информации главного врача городской больницы Медногорска Вячеслава Объедкова, обращений от жителей не поступало. Медики готовы оказать необходимую помощь всем обратившимся.

Ранее сообщалось, что информация о возгорании сухой травы в 10 км от Медногорска поступила в понедельник днем, пожару присвоен ранг № 2.

Тушение осложняется труднодоступной местностью (гористая и скалистая поверхность), порывистым ветром и высокой температурой воздуха. Ориентировочно, фронт активного горения составлял около 20 км разрозненными очагами по оврагам и горам.

Администрация Медногорска сообщила о введении режима ЧС муниципального характера.

На данный момент завершается тушение отдельных очагов пожара, ведется постоянный мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Перехода огня на жилые дома не допущено.

Для тушения огня привлечен пожарный поезд.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ "Интерфаксу" уточнили, что сейчас огонь горит разрозненными очагами на линии около 20 км.

Медногорск – один из промышленных центров Оренбургской области. В нем проживают 23,3 тыс. человек.

Ми-8 Ил-76 МЧС Медногорск Оренбургская область

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