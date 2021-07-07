Захватчик заложников в банке в Тюмени сдался полиции

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, в результате переговоров удалось уговорить преступника отпустить всех заложников и сдаться", - сказал источник.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что захвативший заложников задержан, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина с рюкзаком, из которого были видны провода, пригрозил устроить взрыв, захватил в заложники руководителя отделения банка и еще одного-двух сотрудников и потребовал 15 млн рублей.