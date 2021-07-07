У захватившего отделение Сбербанка в Тюмени были проблемы с психикой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, захвативший отделение Сбербанка в Тюмени и вскоре задержанный, имеет нестабильную психику, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным он обращался за помощью к психиатру и принимал препараты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рюкзаке у мужчины был муляж взрывного устройства, настоящих взрывчатых веществ у него не обнаружили.

Ранее сообщалось, что мужчина с рюкзаком, из которого были видны провода, пригрозил устроить взрыв, захватил в заложники руководителя отделения банка и еще одного-двух сотрудников и потребовал 15 млн рублей. Позже его уговорили отпустить заложников и сдаться полиции.