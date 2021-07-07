Ту-22М3 совершили полет над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-30М2 совершили полет над нейтральными водами акватории Черного моря на фоне учений НАТО Sea Breeze, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, полет длился около пяти часов.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в министерстве.

Новость дополняется