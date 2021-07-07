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В Калининграде задержали тиктокеров, снимавших колпачки с колес автомобилей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Видеосистема "Безопасный город" в Калининграде помогла полиции задержать подростков-тиктокеров, скручивающих колпачки с ниппелей колес автомобилей, сообщила пресс-служба видеооператора.

"В ходе визуального мониторинга операторы "Безопасного города" зафиксировали подростков, которые скручивали колпачки от ниппелей колёс автомобилей, припаркованных на стоянке. Информация о происшествии, маршрут и подробное описание внешнего вида молодых людей были оперативно переданы сотрудниками полиции", - говорится в пресс-релизе.

Через некоторое время подростки были задержаны сотрудниками ГИБДД и доставлены в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району для принятия дальнейшего решения.

В ТикТок получила распространение акция по скручиванию никелированных колпачков с автомобильных колес.

Подростки при выполнении челленджа размещали в соцсети видеоролики со своими коллекциями фирменных колпачков. Увлечение охватило многие регионы страны.

Автовладельцы стали массово жаловаться на пропажу заглушек.

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