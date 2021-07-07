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Роспотребнадзор призвал устраивать между регионами конкурсы на предмет COVID-free

Роспотребнадзор призвал устраивать между регионами конкурсы на предмет COVID-free
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предлагает каждый квартал проводить среди субъектов России конкурсы по отнесению к территориям, свободным от COVID-19, и поощрять победителей средствами из госбюджета, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства.

В проекте документа, размещенном в среду на портале проектов нормативных актов, говорится, что организатором конкурса является Роспотребнадзор, средства победителям в виде господдержки будут предоставляться из госбюджета.

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Конкурсы предлагается проводить каждый квартал, для определения критериев отнесения субъектов к территориям, свободным от COVID-19, Роспотребнадзор подготовит специальные методические рекомендации.

Подводить итоги конкурса будет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В проекте документа не содержится определение суммы господдержки регионам - победителям, но указано, что они будут предоставляться в виде трансфертов, целевым назначением которых станет "финансовое обеспечение развития системы здравоохранения субъектов РФ".

Хроника коронавируса. Июль.

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Роспотребнадзор коронавирус

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