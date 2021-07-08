Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски ракет по арктическому полигону

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС в ходе учений совершили пуски крылатых ракет по наземным целям на полигоне в Арктике, сообщили в Минобороны РФ.

"Пуски прошли штатно, ракеты поразили цели на полигоне, подтвердив заданные точностные характеристики", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что вылет самолетов осуществлялся с аэродрома в Саратовской области, куда они были ранее перебазированы из Амурской и Рязанской областей. Во время полета экипажи преодолели более 4 тысяч км.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что на полигоне в Иркутской области экипажи самолетов Ту-95МС амурского соединения дальней авиации отработали практические стрельбы из кормовых авиационных пушек.

"Вылеты осуществлялись с аэродрома базирования, продолжительность полета составила более 6 часов", - подчеркнули в министерстве.

Плановые летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля.

Ранее, 6 июля министерство обороны России сообщило о начале маневров с участием стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. В ходе маневров по учебной тревоге подняты части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщили военные.

Самолеты Ту-160 и Ту-95МС являются воздушным компонентом российской ядерной триады. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолёт-ракетоносец. Он оснащен двуствольными пушками ГШ-23 калибра 23 мм в качестве оборонительного вооружения. Также способен нести шесть крылатых ракет, расположенных внутри фюзеляжа в бомбоотсеке с барабанной пусковой установкой и до 10 ракет на внешней подвеске.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Ту-160 и Ту-95МС планово оснащаются современными крылатыми ракетами Х-101 с дальностью стрельбы до 4,5 тысяч км и Х-102 с термоядерной боеголовкой.