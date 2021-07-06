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В РФ начались маневры с участием бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС

По учебной тревоге подняты авиачасти дальней авиации в четырех регионах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Способные нести ядерное оружие стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС участвуют в маневрах дальней авиации, которые начались в России.

"Всего в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ходе маневров по учебной тревоге подняты части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что экипажам дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах. Учениями руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Самолёты Ту-160 и Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады. Как сообщали в Минобороны РФ, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

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