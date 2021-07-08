В Башкирии на строящемся медном руднике под завал попал рабочий

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Башкирии на строящемся руднике "Юбилейный" у поселка Петропавловский в Хайбуллинском районе произошло обрушение породы. В МЧС сообщили, что пострадал один человек.

"По предварительным данным, под завалом находится машинист погрузочной машины", - говорилось в пресс-релизе.

По факту несчастного случая СК начал доследственную проверку.

По предварительным данным следствия, обрушение произошло 8 июля на горизонте 340 метров, под завал попал машинист погрузочно-доставочной машины, его ищут.

Проверка ведется по статье 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Медный рудник "Юбилейный" принадлежит ООО "Башкирская Медь". Его строят с 2011 года, первую руду там добыли в апреле 2015 года. Месторождение насчитывает шесть залежей медно-колчеданной руды общим объемом свыше 100 млн тонн.

ООО "Башкирская медь" создано в структуре УГМК весной 2006 года. Предприятие, обладая лицензиями на отработку Юбилейного и группы Подольских месторождений с общими запасами около 200 млн тонн руды, занимает ведущее место в Башкирии по запасам медных и медно-цинковых руд.