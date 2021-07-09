Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:11Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Рабочий погиб под завалами горной породы на руднике в Башкирии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рабочий, поиски которого велись после обрушения горных пород в строящемся руднике "Юбилейный" в Хайбуллинском районе Башкирии, обнаружен без признаков жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Башмедь" в пятницу.

"8 июля в 00:45 в строящемся Юбилейном подземном руднике ООО "Башкирская медь" (строительство горных выработок ведет подрядная организация ООО "ШСУ") произошло обрушение горной массы на горизонте 340 метров. Под завалом оказалась погрузочно-доставочная машина, которой управлял машинист 1967 года рождения. К сожалению, водитель ПДМ был обнаружен спасателями без признаков жизни, его смерть зафиксировали медики", - сообщили в пресс-службе.

Горно-проходческие работы временно приостановлены. Руководство "Башмеди" и "ШСУ" ("Шахтостроительное управление" - ИФ) выражают соболезнование близким погибшего водителя. Его семье будет оказана необходимая помощь, выполнены все взятые перед ними социальные обязательства. Обстоятельства произошедшего будут установлены специально созданной межведомственной комиссией. Представители ООО "Башмедь" и ООО "ШСУ" оказывают полное содействие правоохранительным и надзорным органам, отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что оперативные аварийно-спасательные работы на месте происшествия были организованы незамедлительно и велись силами и средствами Сибайского военизированного горноспасательного взвода при помощи четырех единиц техники ООО "ШСУ".

Ранее сообщалось, что в четверг утром рядом с поселком Петропавловский Хайбуллинского района в строящемся руднике по добыче медной руды "Юбилейный", принадлежащем ООО "Башкирская Медь", произошло обрушение горных пород. В результате происшествия под завалом остался машинист погрузочной машины. Были организованы разбор завала и поисково-спасательные работы. Пресс-служба Следственного управления СКР по республике сообщала, что по факту несчастного случая в строящемся руднике "Юбилейный" следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Юбилейный Башкирия Башмедь

Новости по теме

Новости

На Камчатке возобновили поисковую операцию на месте крушения Ан-26

Штрафы за загрязнение воздуха внесут в КоАП

Метро в Челябинске достроят по комбинированной схеме за три-четыре года

Метро в Челябинске достроят по комбинированной схеме за три-четыре года

Поезд врезался в трактор на переезде в Волгоградской области

Около 40 туристов застряли из-за размытой дороги в горах КЧР

Пандемия коронавируса

В РФ менее 1% привитых двумя компонентами вакцины заболевают COVID-19

Что произошло за день: четверг, 8 июля

Марию Алехину снова арестовали на 15 суток

Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');