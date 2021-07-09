Рабочий погиб под завалами горной породы на руднике в Башкирии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рабочий, поиски которого велись после обрушения горных пород в строящемся руднике "Юбилейный" в Хайбуллинском районе Башкирии, обнаружен без признаков жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Башмедь" в пятницу.

"8 июля в 00:45 в строящемся Юбилейном подземном руднике ООО "Башкирская медь" (строительство горных выработок ведет подрядная организация ООО "ШСУ") произошло обрушение горной массы на горизонте 340 метров. Под завалом оказалась погрузочно-доставочная машина, которой управлял машинист 1967 года рождения. К сожалению, водитель ПДМ был обнаружен спасателями без признаков жизни, его смерть зафиксировали медики", - сообщили в пресс-службе.

Горно-проходческие работы временно приостановлены. Руководство "Башмеди" и "ШСУ" ("Шахтостроительное управление" - ИФ) выражают соболезнование близким погибшего водителя. Его семье будет оказана необходимая помощь, выполнены все взятые перед ними социальные обязательства. Обстоятельства произошедшего будут установлены специально созданной межведомственной комиссией. Представители ООО "Башмедь" и ООО "ШСУ" оказывают полное содействие правоохранительным и надзорным органам, отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что оперативные аварийно-спасательные работы на месте происшествия были организованы незамедлительно и велись силами и средствами Сибайского военизированного горноспасательного взвода при помощи четырех единиц техники ООО "ШСУ".

Ранее сообщалось, что в четверг утром рядом с поселком Петропавловский Хайбуллинского района в строящемся руднике по добыче медной руды "Юбилейный", принадлежащем ООО "Башкирская Медь", произошло обрушение горных пород. В результате происшествия под завалом остался машинист погрузочной машины. Были организованы разбор завала и поисково-спасательные работы. Пресс-служба Следственного управления СКР по республике сообщала, что по факту несчастного случая в строящемся руднике "Юбилейный" следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).