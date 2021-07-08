Поезд врезался в трактор на переезде в Волгоградской области

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд "Анапа-Красноярск" столкнулся с трактором в Волгоградской области вечером в четверг, водитель трактора скончался на месте, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

По предварительным данным, столкновение колесного трактора и пассажирского поезда произошло на нерегулируемом переезде перегона станций "Умет-Камышинский - Семеновский" в Камышинский районе.

"Водитель трактора 1983 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, среди пассажиров поезда и членов локомотивной бригады пострадавших нет", - сказала Марковская.

По ее словам, по факту столкновения организована доследственная проверка. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.