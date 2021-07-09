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Режим ЧС ввели в двух хабаровских районах из-за гибели урожая от дождей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации в районе имени Лазо и Хабаровском районе, где из-за проливных дождей затоплены поля и пропал урожай.

"Сегодня работаю в районе имени Лазо. Здесь поля пострадали от дождевого паводка: дожди в июне шли 20 дней подряд. На уровне правительства региона из-за значительного переувлажнения почв здесь и в Хабаровском районе введен режим ЧС", - написал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, отметил он, на площади более 500 гектаров пропал урожай кукурузы, ячменя, овса, пшеницы, картофеля, сои, кормовых культур.

Об убытках сообщили ряд хозяйств, в том числе ООО "Полетное", ООО "Амурская Заря", ООО "Вектор", ООО "Хорская буренка", ООО "Черняевское".

"Сейчас специальные комиссии работают, оценивая ущерб аграриев. А мы работаем над тем, чтобы этот ущерб компенсировать", - добавил Дегтярев.

Хабаровский край

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