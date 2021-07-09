Попова заявила, что привитые от COVID не распространяют вирус

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививка от COVID-19 не только защищает от заболевания, но и не позволяет вирусу распространяться от человека к человеку.

"Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, (то) да, может быть, но это отдельная совсем история", - заявила Попова в пятницу в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

По словам главы Роспотребнадзора, против вируса работает не только "интенсивная вакцинация", но и сокращение контактов после введения ряда ограничений. "Мы сокращаем количество контактов, тогда вирус не передается от человека к человеку, не распространяется", - сказала она.

Попова добавила, что при сокращении социальных контактов и расширении вакцинации "вирус не распространяется в популяцию, он не передается".

Глава Роспотребнадзора также сказала, что необходимости ужесточения ограничительных мер "не будет абсолютно точно, если мы привьемся".