Индекс РТС закрылся в пятницу ростом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В пятницу индекс РТС к закрытию торгов вырос на 0,45% на улучшении ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, индекс МосБиржи чуть снизился на фоне укрепляющегося рубля.

К 18:50 индекс МосБиржи снизился на 0,15%, до 3855,31 пункта, индекс РТС вырос на 0,45%, до 1635,04 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4%. Лидерами роста стали ценные бумаги металлургических компаний.

Подорожали акции "Северстали" (+4%), "ММК" (+3,8%), "НЛМК" (+3,3%), "АЛРОСА" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Русала" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), обыкновенные бумаги "Норникеля" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), Сбербанка (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (-3%), "Яндекса" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Московской биржи" (-1%), Polymetal (-1%), "Татнефти" (-0,9%), расписки TCS Group Holding (-0,8%), ценные бумаги "Роснефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%).

Доллар США к 18:50 по Москве подешевел на "Мосбирже" на 44 копейки, до 74,3 рубля. Рубль укрепляется благодаря развернувшимся вверх котировкам нефти.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Исключением стал лишь фондовый рынок Гонконга. Вместе с тем европейские фондовые площадки после заметного падения накануне продемонстрировали уверенный рост в пределах 1,3-2,1%. При этом американские фондовые индексы также повышаются (на 0,8-1,3%) в начале торгов 9 июля после падения в четверг.

Цены на нефть активно растут в пятницу, отыгрывая данные о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе. Подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+.

К 18:50 сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,9%, до $75,52 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 2,15%, до $74,51 за баррель.

Доклад Минэнерго США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 2 июля, уменьшились на 6,9 млн баррелей, до 445,5 млн баррелей, минимума с февраля 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 6,2 млн баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 6,1 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Аналитики говорят, что распродажа на мировых рынках акций и продолжающееся падение доходности гособлигаций США, отражающие опасения за экономический рост, по-прежнему ограничивают подъем нефтяных цен на фоне беспокойства по поводу распространения штамма "дельта" COVID-19. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно перспектив нефтедобычи из-за разногласий в ОПЕК+. Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 составил 75,97 млрд рублей (из них 11,25 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,48 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 5,85 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).