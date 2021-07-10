На бесплатные лекарства больным COVID выделено еще 2,4 млрд руб.

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Еще более 2,4 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Деньги направят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек.

Речь идtт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение было озвучено 9 июля на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной. Он отметил, что необходимо наращивать объёмы тестирования, чтобы вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь, сохранять резерв коек в больницах и оперативно реагировать на изменение ситуации.