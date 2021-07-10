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Катер с людьми врезался в бетонное ограждение в Петербурге

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пассажиры моторного катера, врезавшегося в бетонную набережную в Петербурге, попали в больницу, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу в субботу.

Люди упали с катера в воду в Дудергофском канале в районе пересечения Балтийского бульвара и Маршала Захарова Спасатели достали их и передали медикам. Как уточняют в ведомстве, в числе девяти находившихся на борту катера людей было трое детей.

Между тем, по предварительным данным регионального главка МВД, пострадали восемь человек.

В связи с инцидентом проверку проводят полиция и Северо-Западная транспортная прокуратура.

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