Беглов заявил, что выпускников не заставляли приходить на "Алые паруса"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти Петербурга, организовав праздник выпускников "Алые паруса" с 40 тысячами участников, прислушивались к пожеланиям родителей, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, выпускники сами решали, приходить или нет.

"При выдаче билетов мы предупредили каждого, что окончательный выбор остается за ним. Рассказали о возможных рисках, о необходимости использовать средства индивидуальной защиты", - добавил Беглов.

Он отметил, что петербургские школьники заслужили выпускной в очном формате. "Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" в понедельник.

Губернатор пояснил, что власти таким образом пытались дать выпускникам надежду на лучшее.

Для выпускного пришлось освободить центр Петербурга, организовать входной контроль, по требованию Роспотребнадзора пускать только сопровождающих из рядов учителей с высоким уровнем антител к коронавирусу.

Праздник "Алые паруса" состоялся в ночь на 26 июня. Приглашенные должны были носить маски на протяжении всего мероприятия, но фактически маски мало кто надевал, с соблюдением социальной дистанции также были сложности.

При этом 26 июня в Петербурге было зафиксировано 107 умерших от коронавируса за сутки. На тот момент это было максимальное значение для города. 28 июня в Петербурге от коронавируса за сутки умерли уже 110 человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Петербурге соблюдали предписания Роспотребнадзора во время "Алых парусов". Он также признал, что "вспышка коронавируса идет действительно активно и в Москве, к сожалению, и в Санкт-Петербурге".

Ранее губернатор Петербурга Беглов подписал постановление, согласно которому к 15 августа в городе должно быть привито 65% госслужащих и работников государственных унитарных предприятий. Кроме того, должен быть разработан порядок получения предприятиями QR-кода, который будет свидетельствовать о вакцинации 60% сотрудников. Беглов также сообщил, что количество вызовов участковых врачей на дом выросло с 5-7 до 25-30 в день.