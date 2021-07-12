Карымский вулкан на Камчатке выбросил километровый столб пепла

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке в понедельник выбросил столб пепла на высоту до 1 км над уровнем моря. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении. На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет, говорится в сообщении.

По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Для Карымского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп, по данным МЧС, там нет.

Карымский (высота – 1 536 м) – один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.