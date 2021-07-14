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Несколько землетрясений магнитудой до 5,2 произошли за час на Камчатке

Несколько землетрясений магнитудой до 5,2 произошли за час на Камчатке
Фото: Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали уже несколько землетрясений, произошедших в течение часа в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"После землетрясения магнитудой 5,4, произошедшего в 14:42 по местному времени (5:42 мск) 162 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, в том же районе зарегистрированы несколько сейсмособытий, из которых можно выделить два наиболее заметных", - сказал представитель РАН.

Он уточнил, что магнитуда этих землетрясений составила 3,6 и 5,2.

Как ранее сообщалось, землетрясение магнитудой 5,4 в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущалось сильной до трех баллов.

Жертв нет, угроза цунами не объявлялась.

Камчатка Петропавловск-Камчатский

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