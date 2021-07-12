На медика в Саратове завели уголовное дело из-за фиктивной вакцинации

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Саратове пресечена продажа документов, связанных с вакцинацией от COVID-19, сообщается на сайте ГУ МВД по региону в понедельник.

По данным полиции, к саратовскому медику в мессенджере обратился неизвестный, представившийся жителем Московской области. Он попросил провести фиктивную вакцинацию от коронавируса. За внесение сведений о сделанной прививке в базу данных без фактического вакцинирования медработник получил незаконное вознаграждение в 3 тысячи рублей.

"В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении.

Номер медучреждения в релизе не уточняется.

Ранее сообщалось со ссылкой на Минздрав региона, что главный врач городской поликлиники №20 Саратова Игорь Смирнов освобожден от должности по собственному желанию после выдачи в медучреждении фальшивого сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса.

Ведомство отмечало, что правоохранительные органы проводят расследование. Минздрав пообещал сотрудничество.