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Черное море покраснело в районе Геленджика из-за водорослей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Черное море в районе Геленджика окрасилось в красный цвет из-за макрофитов (водорослей), на качество воды это никак не влияет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"Море окрасилось в красный цвет. Это не повод для паники, это природное явление. Высокая температура воды - это благоприятная среда для макрофитов, они совершенно нетоксичны", - сказал собеседник агентства.

В понедельник в соцсетях появились видео, на которых заметно покраснение воды в море в районе Геленджика.

В пресс-службе администрации города отмечают, что люди продолжают купаться в Черном море.

Черное море Геленджик

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