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Фигуранты дела о хищении акций "Гелиймаша" получили сроки до семи лет

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Четыре фигуранта дела о хищении акций НПО "Гелиймаш", работающего на оборонную и космическую промышленность, получили от четырех до семи лет колонии. Такое решение принял Преображенский суд Москвы, сообщила городская прокуратура.

Следствие и суд установили, что в 2011 и 2021 году участники преступной группы, которую организовал Владимир Курбатов, составили подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей коммерческих компаний ООО "Криор" и ЗАО "Химгазсервис".

"После этого, пользуясь полномочиями генеральных директоров, они похитили акции НПО "Гелиймаш" на сумму более 120 млн рублей, а также денежные средства в размере более 300 млн рублей", - говорится в пресс-релизе. Похищенное они легализовали.

Суд приговорил Курбатова к семи годам колонии общего режима, Александра Токарева - к шести годам, Алексея Чилимкина - к пяти годам и Бато Намнанова к четырем годам. Всех четверых взяли под стражу в зале суда.

Как сообщает сайт НПО "Гелиймаш", предприятие является крупнейшим производителем криогенного оборудования, которое работает в 40 странах мира.

"Еще большее значение имеет работа НПО "Гелиймаш" для отечественной космической и оборонной промышленности. Наши изделия работают на космодромах Байконур и Плесецк, востребованы структурами космических войск Минобороны России и "Рособоронэкспорта",- говорится в сообщении.

Преображенский суд Москва прокуратура Москвы НПО Гелиймаш Роскосмос Минобороны Владимир Курбатов

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