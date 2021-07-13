Детский омбудсмен отметила "перекос" в дискуссии об образовании

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что обсуждение темы образования не должно ограничиваться только вопросами качества полученных знаний.

"К сожалению, мы видим сегодня некоторый перекос в дискуссии на тему образования, перекос в сторону качества образования, полученных знаний. Надеюсь, мы его восстановим, этот баланс, гармонию восприятия образовательной среды, образования в целом, безусловно, наступит. Мы видим , что министерство просвещения в этом направлении делает очень серьезные шаги. Уже выплаты классным руководителям назначены, а некоторые регионы являются пилотными для разработки воспитательных программ", - сказала Кузнецова во вторник журналистам во Владивостоке.

Она добавили, что тема буллинга по-прежнему стоит остро.

"Я считаю важным не только разработать методы, и то, как преобразовать сегодняшнюю школу региона, может быть, дать предложения на федеральный уровень, но и то, что должно быть в финале: какой образ этой школы - принимающей, доброй, настоящей, используя сегодняшние ресурсы, учитывая новые задачи, которые есть сегодня, в том числе и те информационные вызовы, с которыми сталкиваются наши дети. Ведь по опросам некоторых общественных организаций, каждый третий ребенок сталкивается с буллингом. Эта тема является абсолютно актуальной", - сказала Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, "безопасность ребенка - это не только стены школы, но и то, что происходит внутри, и порой для ребенка это имеет большее значение". Она добавила, что в Приморье будет создана рабочая группа, которая "разработает модель новой доброй школы, куда ребенку всегда будет хотеться приходить".

Также омбудсмен отметила проблему капитального ремонта образовательных учреждениях. Она считает, что вопросы капремонта школ нужно поднимать в каждом регионе России.

"Эти школы есть, они требуют внимательного, пристального отношения. Поэтому в программу "Единой России" президентом поручено завести этот проект, разработать программу капитального ремонта образовательных организаций. Это, я считаю, важное направление и системное решение вопроса", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что обсудила с губернатором Приморья Олегом Кожемяко проблемы села Воздвиженка, о проблеме в ходе "Прямой линии" главе государства рассказала местная жительница.

Во время "Прямой линии" жительница села Воздвиженка Наталья Толмачева рассказала, что в конце учебного года в старом корпусе школы обрушилась стена. Во время происшествия никто не пострадал, детей временно перевели на "удаленку", а с середины мая они вернулись на очное обучение в другом корпусе.

Воздвиженская средняя общеобразовательная школа N1 располагается в двух корпусах: один - 1953 года постройки, другой - 1980-х годов постройки. Всего в школе обучаются 487 учеников. Летом 2020 года школа прошла приемку к учебному году без замечаний к состоянию здания.