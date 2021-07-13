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Путин встретится с Лукашенко в Петербурге во вторник

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля совершит рабочий визит в РФ. Президент России Владимир Путин проведет с ним переговоры.

В ходе встречи "главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику", сообщает пресс-служба белорусского президента во вторник.

В сообщении отмечено, что "данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

В Кремле позже подтвердили планирующуюся во вторник в Петербурге встречу Путина и Лукашенко.

"Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт Петербурге", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин провести во вторник переговоры с президентом Белоруссии.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия РФ

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