Путин встретится с Лукашенко в Петербурге во вторник

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля совершит рабочий визит в РФ. Президент России Владимир Путин проведет с ним переговоры.

В ходе встречи "главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику", сообщает пресс-служба белорусского президента во вторник.

В сообщении отмечено, что "данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

В Кремле позже подтвердили планирующуюся во вторник в Петербурге встречу Путина и Лукашенко.

"Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт Петербурге", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин провести во вторник переговоры с президентом Белоруссии.