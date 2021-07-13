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Российский истребитель вылетал на сопровождение самолета США над Черным морем

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские военные во вторник поднимали в воздух истребитель Су-30 для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика ВВС США, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение", - говорится в сообщении.

"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - отметили в Минобороны.

По словам российских военных, самолет-разведчик США был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. При этом, по данным Минобороны РФ, "воздушная цель" приближалась к государственной границе РФ.

"Для классификации воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.

Россия США Черное море

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