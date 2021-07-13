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РФ возобновит остановленный в 2009 году промысел семги в Балтийском море

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия возобновляет промысел атлантического лосося (семги) в Балтийском море и Финском заливе, который не велся с 2009 года.

Как сообщает Росрыболовство, на 19-20 августа назначен аукцион по распределению долей квоты вылова семги в Западном рыбохозяйственном бассейне.

"Внесение атлантического лосося в исключительной экономзоне Российской Федерации Балтийского моря в список квотируемых объектов, на которые устанавливается общий допустимый объем (ОДУ), и распределение долей квот между пользователями на аукционе позволит возобновить промысел, который не велся с 2009 года", - говорится в сообщении.

ОДУ на вылов семги в Балтийском море определен в объеме 47,9 тонны, в Финском заливе - 12,5 тонны. "Установление возможных лимитов на вылов и организация промысла атлантического лосося основаны на рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) и направлены на сохранение ресурса и его рациональное использование", - поясняет Росрыболовство.

Россия Балтийское море

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