Комментарий в соцсети с похвалой нациста стал поводом для уголовного дела

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя села Кочубеевское. Ему вменяют реабилитацию нацизма (по "в" ч. 2 ст. 354.1 УК), сообщает региональный главк СКР.

По версии следствия, год назад, в июле 2020 года он в комментарии к посту в группе в соцсети "отметил с положительной стороны действия представителя нацизма в годы Второй мировой войны, признанные Международным военным трибуналом преступными".

Следователь изучил страницы подозреваемого в соцсетях, а также открытые посты в той самой группе и назначил лингвистическую судебную экспертизу.