Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:57Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

Комментарий в соцсети с похвалой нациста стал поводом для уголовного дела

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя села Кочубеевское. Ему вменяют реабилитацию нацизма (по "в" ч. 2 ст. 354.1 УК), сообщает региональный главк СКР.

По версии следствия, год назад, в июле 2020 года он в комментарии к посту в группе в соцсети "отметил с положительной стороны действия представителя нацизма в годы Второй мировой войны, признанные Международным военным трибуналом преступными".

Следователь изучил страницы подозреваемого в соцсетях, а также открытые посты в той самой группе и назначил лингвистическую судебную экспертизу.

Ставрополье СКР

Новости

Россия не последует рекомендации ЕСПЧ по поводу однополых браков, заявили в Думе

Петербургский омбудсмен попросил о проверке нейросетями подписей для выборов в Закс

Петербургский омбудсмен попросил о проверке нейросетями подписей для выборов в Закс

В Костромской области обязали привиться от COVID работников сферы услуг и чиновников

Пандемия коронавируса

В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Некоторым участникам драки в Кузьминках вменят нарушение пикетирования

ВШЭ будет пускать непривитых студентов на очные занятия только с ПЦР-тестом

Вылезшего с сыном за ограду балкона иркутянина обвинили в подготовке убийства

Из-за глобального потепления в России стали чаще появляться смерчи

Пандемия коронавируса

Гостиницы Адыгеи начнут требовать справку о прививке или тест на COVID

Подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии

Подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');