Шестилетнего велосипедиста покусали собаки в Калужской области

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Стая собак набросилась на проезжавшего мимо на велосипеде шестилетнего мальчика в деревне Подборки Козельского района Калужской области, он госпитализирован. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко на официальной странице в соцсети.

"Угрозы для жизни нет, состояние удовлетворительное. К сожалению, у ребенка множественные укусы (...). Врачи (в Калужской областной больнице - ИФ) делают все необходимое, чтобы мальчик как можно скорее пошел на поправку", - написал Пахоменко.

Министр подчеркнул, что средства на лечение мальчика собирать не нужно. Оно будет полностью оплачено по полису обязательного медицинского страхования.

Собаки, напавшие на мальчика, не бездомные. Они живут у местной пенсионерки, уточнил он.